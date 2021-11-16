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    Gülçin Ergül’den 'Grup Hepsi' göndermesi! Klipteki detay gözden kaçmadı

    Gülçin Ergül yeni şarkısı "Birbirimizde İyi Gelmiyoruz"un klibinde Grup Hepsi kızları ile çekildiği bir fotoğrafın görülmesi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 11:00
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    Gülçin Ergül’den 'Grup Hepsi' göndermesi! Klipteki detay gözden kaçmadı

    Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubu üyeleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı ile sorunlar yaşayan Gülçin Ergül müzik kariyerine yalnız devam etme kararı aldı.

    Grubun ayrılması ise hayranlarını üzerken geçtiğimiz günlerde kızların arasındaki buzlar erimişti.

    "GRUP HEPSİ" JESTİ

    Gülçin Ergün geçtiğimiz gün "Birbirimize İyi Gelmiyoruz" şarkısının klibini yayınladı.

    Klibin giriş sahnesinde Hepsi grubu ile çekildiği fotoğrafa yer veren Gülçin Ergül, sosyal medyada gündem oldu.

    Birçok sosyal medya kullanıcısı klipten kareyi paylaşıp "Şarkının ismi ve klibin başlangıcındaki fotoğraf detayı... Mahvoldum" yorumunu yazdı.

    "YANLIŞ YORUMLANMASIN"

    Ergül bu konuda Twitter hesabından bir açıklama yazdı:

    “Birbirimize İyi Gelmiyoruz bir ayrılık/aşk şarkısı. Klibindeki fotograf ayrıntısı da hayatımın bir dönemindeki geçmiş anılarıma bir selam. Yoksa neden çerçevede dursun?.. Yanlış yorumlanmasın.”

    Gülçin Ergül’den Grup Hepsi göndermesi! Klipteki detay gözden kaçmadı #1

    Gülçin Ergül’den Grup Hepsi göndermesi! Klipteki detay gözden kaçmadı #2

    Gülçin Ergül’den Grup Hepsi göndermesi! Klipteki detay gözden kaçmadı #3

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