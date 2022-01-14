Gülçin Ergül'den yeni paylaşım

Beraber geçirdikleri trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den duygulandıran paylaşım...

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı 14 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilden Gülçin Ergül yaralı olarak çıktı. Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetti.

Sevgilisinin ölümü nedeniyle zor zamanlar geçiren ve psikolojik destek alan Ergül, Instagram sayfasında yeni bir paylaşım yaptı. Gülçin Ergül, fotoğrafa "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı" notunu düştü.