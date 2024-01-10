Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin eşiyle Bali'ye gitti

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Güldür Güldür Show'da canlandırdığı "Mesut" karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl İrem Uslu ile dünyaevine girdi.
Bilgin, özel hayatını gözlerden uzak yaşasa da eşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Bali'ye gittiler
İrem Uslu Bilgin ile taze evli olan oyuncu, Bali tatilinden pozlarını paylaştı.
Lüks tatilden pozlarıyla dikkat çeken Güldür Güldür'ün Mesut'u, eşini de paylaşınca beğeni topladı.
Çiçeği burnunda çift Uğur Bilgin ile İrem Bilgin'e beğeni yağdı.
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