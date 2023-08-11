Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'nu andı Gülenay Kalkan hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı.

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Tarık Ünlüoğlu, nükseden akciğer kanseri nedeniyle Eylül 2019'da tedavi görmeye başlamış ancak 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Ünlüoğlu'nun ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Ünlüoğlu için Mecidiyeköy'de bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu Büyük Sahne’de tören düzenlenmişti.

Ünlüoğlu ile 2013'te dünyaevine giren Gülenay Kalkan, dün eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

"Hayata çok yakışıyordun"

Ünlüoğlu'nun fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Kalkan, gönderisine şu mesajı yazdı: "Hayata çok yakışıyordun... İyi ki doğdun Tarık Ünlüoğlu."