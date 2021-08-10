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- Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı
Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı
'Yasak Elma' dizisinde rol alan Gülenay Kalkan, iki yıl önce ekim ayında vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
- Haber Merkezi
- 10.08.2021 - 06:54
Gülenay Kalkan, 2019 yılında akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu doğum gününde unutmadı.
"SANA BİR HAYAT HEDİYE EDEBİLSEM"
Kalkan, kaybettiği eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından şu sözlerle kutladı: “Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir 'hayat' hediye edebilseydim. Doğum günün kutlu olsun, bir tanem...”
2019 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, iki sene önce akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.