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    Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı

    'Yasak Elma' dizisinde rol alan Gülenay Kalkan, iki yıl önce ekim ayında vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 06:54
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    Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı

    Gülenay Kalkan, 2019 yılında akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu doğum gününde unutmadı.

    "SANA BİR HAYAT HEDİYE EDEBİLSEM"

    Kalkan, kaybettiği eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından şu sözlerle kutladı: “Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir 'hayat' hediye edebilseydim. Doğum günün kutlu olsun, bir tanem...”

    2019 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, iki sene önce akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

    Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu nun doğum gününü kutladı #1Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu nun doğum gününü kutladı #2

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