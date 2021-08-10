Haberler

Magazin Haberleri

Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı

Gülenay Kalkan, Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Gülenay Kalkan, iki yıl önce ekim ayında vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.