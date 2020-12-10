Gülenay Kalkan: Yüzüğü asla çıkarmayacağım

Geçtiğimiz yıl oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu kaybeden ve zor günler geçiren Gülenay Kalkan'dan duygulandıran açıklama...

Geçtiğimiz yıl eşi Tarık Ünlüoğlu'nu kaybeden oyuncu Gülenay Kalkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

"ÖLENE KADAR"

Kalkan, hala çıkarmadığı parmağındaki alyansı için, "Bu alyans hayatımın sonuna kadar parmağımda kalacak" açıklamasında bulunarak duygulandırdı.

"DİZİ İYİ GELDİ"

‘Yasak Elma’ dizisiyle uzun bir aradan sonra setlere dönüş yapmasının kendisine iyi geldiğini belirten Kalkan, "Konuşmayacağım, ne olursunuz bir şey sormayın. Diziye dönüşüm bana iyi geldi" demekle yetindi.