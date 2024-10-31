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Haber Merkezi

Bir döneme damga vuran yapımlardan Seksenler dizisinde hayat verdiği Funda karakteriyle bilinen Gülin İyigün, yeni filmi için geçtiğimiz aylarda sete girmişti.

Son projesinin galasına katılan İyigün, cesur tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

SIRT DEKOLTESİ OLAY OLDU

Ünlü oyuncu, derin sırt dekolteli bir elbise giydi. Önden siyah düz bir elbiseye benzeyen İyigün'ün kıyafeti, arkasındaki detayla herkesi şaşırttı.

Elbisesinin arkasını çok beğenen ünlü oyuncu, bu detayı göstermek için sık sık arkasını döndü.