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    Güliz Ayla, direk başında poz verdi

    Uzun zamandır direk dansı performansı sergilemeyen şarkıcının, direk başında verdiği poz binlerce beğeni aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 13:05
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    Güliz Ayla, direk başında poz verdi

    Son zamanlarda müziğinden çok yaptığı direk danslarıyla gündemde olan şarkıcı Güliz Ayla’dan yeni bir paylaşım geldi.

    Direk dansına kısa bir ara veren şarkıcı, figür sergilemese de direğinin yanında poz verdi.

    BİNLERCE BEĞENİ ALDI

    Ayla’nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

    Güliz Ayla, direk başında poz verdi #1

    INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

    Sosyal medyayı aktif şekilde kullananlardan olan Ayla’nın bazı Instagram paylaşımları ise şöyle:

    Güliz Ayla, direk başında poz verdi #2

    Güliz Ayla, direk başında poz verdi #3

    Güliz Ayla, direk başında poz verdi #4

    Güliz Ayla, direk başında poz verdi #5

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