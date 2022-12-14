Güllü: Aleyna Tilki sevmiyorum

Şarkıcı Güllü, konuk olduğu programda Aleyna Tilki'nin balon bir sanatçı olduğunu söyledi.

Arabesk fantazi sanatçısı Güllü, TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk oldu.

49 yaşındaki şarkıcı; sahne performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Aleyna Tilki'yi canlı yayında hedef aldı.

"Herkes kendi işini yapsın"

Her sanatçının arabesk parça okumasından rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Güllü, "Herkes kenmdi işini yapsın. 'Arabesk' adı altında rahmetli Bergen ablanın şarksını 150 kişi okudu, mahvettiniz be kardeşim. Yapmayın lütfen" dedi.

Aleyna Tilki'nin de arabesk şarkı okuduğunu hatırlatması üzerine sinirlenen Güllü, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek balon"

"Aleyna Tilki dediğin zaman benim tepe tüylerim dikiliyor. Ben köşeli konuşan bir kadınım, hep de yüze konuşurum. Ben aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum, yapı olarak da sevmiyorum, bir kere arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak kızı tanımam ama bana göre Aleyna Tilki balon, gerçekten balon. Bergen kaç sene geçmiş, hâlâ konuşuyoruz, hâlâ şarkılarını dinliyoruz. Beş sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Çocuğum yaşında. Bu arkadaşları öyle bir pohpohluyorlar ki, 'Sen dünya starısın' diye. Arkadaşım bir gerçek var; bir ses olayı var, bir duruş var, bir saygı var. Ben Aleyna'da saygı göremiyorum. Birçok büyüğüne yaptığı saygısızlıklar da var. Böyle bir yere gelinemez! Anlık gelirsin, seni yaşıtların dinler. Beş sene sonrası yok, bu konuda da imzamı atıyorum."

"Yavaş desin"

Ünlü isim, genç meslektaşının "Bana Aleyna Baba diyeceksiniz" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "O biraz yavaş desin. Kendi kendine başka bir dünyada yaşıyor, hangi dünyada yaşadığını çok merak ediyorum. Halk getirir, halk götürür arkadaşlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Sen istersen dünyanın en güzel sesi ol, bir duruşun da olması gerekiyor. Sevgin ve saygın da olması gerekiyor. Samimiyet çok çok önemli" şeklinde konuştu.