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    Güllü Erhan, son halini paylaştı

    Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, yıllar sonra ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:12
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    Güllü Erhan, son halini paylaştı

    Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Güllü Erhan karakteri ile adını duyuran Erhan Ufak, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Ufak, paylaştığı fotoğrafa "Ve insan kalbinde; duası kadar yaşatırmış, sevdiklerini..." notunu düştü.

    Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen Kurtlar Vadisi tutkunları tarafından hala takip edilen Güllü Erhan'ın, bir hayli değiştiği gözlendi.

    "YAŞLANMIŞSIN"

    Oyuncunun yayınladığı fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni  ve yorum aldı. Takipçileri, Ufak'a "Yaşlanmışsın be Güllü abim" şeklinde yorumlar yaptı.

    Güllü Erhan, son halini paylaştı #1

    Güllü Erhan, son halini paylaştı #2

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