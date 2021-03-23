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    Gülşah Çomoğlu anne oluyor

    Beş aylık hamile olan oyuncu Gülşah Çomoğlu, bir kız çocuğu dünyaya getirecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 15:02
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    Gülşah Çomoğlu anne oluyor

    2018’de Gökhan Günal ile evlenen oyuncu Gülşah Çomoğlu’nu annelik heyecanı sardı.

    Beş aylık hamile olan Gülşah Çomoğlu, bir kız çocuğu dünyaya getirecek.

    ULTRASON FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR

    Dijital platformda diziye başlayacağı sırada hamile olduğu için projeyi askıya alan oyuncu, eşiyle birlikte doğacak bebeklerinin ultrason fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Gülşah Çomoğlu anne oluyor #1

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