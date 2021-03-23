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- Gülşah Çomoğlu anne oluyor
Gülşah Çomoğlu anne oluyor
Beş aylık hamile olan oyuncu Gülşah Çomoğlu, bir kız çocuğu dünyaya getirecek.
- Haber Merkezi
- 23.03.2021 - 14:38
- Güncelleme : 23.03.2021 - 15:02
2018’de Gökhan Günal ile evlenen oyuncu Gülşah Çomoğlu’nu annelik heyecanı sardı.
Beş aylık hamile olan Gülşah Çomoğlu, bir kız çocuğu dünyaya getirecek.
ULTRASON FOTOĞRAFI PAYLAŞTILAR
Dijital platformda diziye başlayacağı sırada hamile olduğu için projeyi askıya alan oyuncu, eşiyle birlikte doğacak bebeklerinin ultrason fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.