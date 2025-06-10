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Magazin dünyasının ünlü isimlerinden modacı Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği estetik operasyonlarla çok konuşulmuştu.

Saraçoğlu, bayramı fırsat bilip tatile çıkmak istedi, ancak başına ilginç bir olay geldi. Ünlü modacı, polis memurunun kimliğindeki fotoğrafı Saraçoğlu'na benzetememesi nedeniyle pasaport kontrolüne takıldığını açıkladı.

"POLİSE TAKILDIM"

Estetikleri nedeniyle tanınamayınca parmak izi yöntemi kullanıldı. Geçen ay 9 saat süren bir estetik operasyon geçiren ve adeta bambaşka biri haline gelen Saraçoğlu, yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Polis kontrolünde takıldım. Kimlikteki ile havaalanında çekilen fotoğraf birbirine uymayınca parmak izimi aldılar.”