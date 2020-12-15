Gülşah Saraçoğlu: Yüz nakli yaptırdım

Modacı Gülşah Saraçoğlu, katıldığı programda, ""Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle 'yüz nakli yaptırdım' diyebilirim" dedi.

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Gökhan Göz'e ettiği küfürlerle gündeme gelen modacı Gülşah Saraçoğlu, katıldığı programda yaptırdığı estetikler hakkında konuştu.

"Bize Kaldı" adlı YouTube programına konuk olan Saraçoğlu, yaptırdığı estetiklerden bahsetti.

"YÜZ NAKLİ YAPTIRDIM"

Saraçoğlu, "Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle 'yüz nakli yaptırdım' diyebilirim" ifadelerini kullandı.

DOĞAL OLAN HİÇBİR ŞEYİ SEVMİYORUM"

Saraçoğlu ayrıca, "Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi 18 Eylül'de yeni yaptırdım iki ay önce… Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım" dedi.

Gülşah Saraçoğlu son dönemde değişimiyle sosyal medyada konuşuluyor. Saraçoğlu'nun geçmiş yıllardaki görüntüsü ise görenleri şaşırtıyor.