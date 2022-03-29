Gülse Birsel, 'Avrupa Yakası' paylaşımına tepki gösterdi

Avrupa Yakası'da hem oyunculuk hem de senarist yapan Gülse Birsel, dizinin uyarlama olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcısına cevap verdi.

Bir dönemin en çok izlenen projelerinden biri olan Avrupa Yakası'nın senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, sosyal medyada hakkında yapılan bir yoruma yanıt verdi.

sosyal medyadan yorum yapan bir kullanıcı Avrupa Yakası dizisinin başka bir yabancı diziden uyarlanarak yapıldığını iddia etti.

"GÜLSE BİRSEL DEDİ"

Twitter kullanıcısı “Gülse Birsel 2006’da verdiği bir röportajda Avrupa Yakasını, The Office UK’den esinlenerek yazdığını söylemiştir.” diye yazdı.

"UYDURMA"

Ortaya atılan iddiaya yanıt veren Gülse Birsel Twitter hesabından, “Uyduruyorsun, uydurma.” şeklinde cevap verdi.