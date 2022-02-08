Gülse Birsel: Başka ülkede yapamam

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, verdiği röportajda imkanı olduğu halde başka bir ülkede yaşamak istemediğini söyledi.

Senarist ve oyuncu Gürsel Birsel bir derginin Şubat sayısına röportaj verdi. Sosyal medya hesabından en son evine gelen elektirk faturasına isyan eden Birsel, samimi açıklamalarda bulundu.

"NEREYE GİDEYİM"

Şikyet etse de başka bir ülkede yaşamak istemediğini söyleyen Gülse Birsel "Birkaç yıldır daha az iyimserim, itiraf edeyim. Ülkede olanların son zamanlarda neşemizi, ruh halimizi, sağlığımızı bile olumsuz etkilediğini somut olarak hissediyorum. Ama hala hayatımın herhangi bir döneminde geçici olarak ve iş sebepli zamanlar dışında başka bir ülkede yaşamak istemem. Yapamam da . İmkan olarak değil, duygusal olarak yapamam" dedi.

YENİ DİZİ GELİYOR

Yeni dizisiyle hakkında da bilgi veren Birsel, “8 bölümlük bir komedi dizisi. Dijital bir platforma. Sitcom değil, yani stüdyoda gülme efektli vs. değil, gerçek mekanlarda. Güzel bir oyuncu kadrosu planlanıyor. Yazın çekim olur gibi düşünüyoruz. Ama senaryo yazımı aşamasındayım şu an. Güncel bir hikâye. Başka bir ipucu veremiyorum.” diye konuştu.