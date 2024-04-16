Gülse Birsel parti uyarısı yaptı: "Kötü çıkarsa haberiniz olsun" Uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu ve senarist Gülse Birsel, 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' isimleriyle düzenlenen partilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Gülse Birsel, 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' isimleriyle düzenlenen partilerle ilgili bir bağlantısının olmadığını duyurdu.

"Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz"

Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Son zamanlarda sık sık düzenlendiğini duyduğum 'Avrupa Yakası' ve 'Yalan Dünya' partileri bizim bilgimiz dışındadır. Kimlerin düzenlediğini bilmiyoruz. Kötü çıkarsa haberiniz olsun." ifadelerini kullandı.

Gülse Birsel, geçen günlerde de 'Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği yönündeki iddiaları yalanlamıştı:

"Palavra"

"Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi palavra. Haberi uyduran bir de 'karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz' filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim."