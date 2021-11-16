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    Gülse Birsel'in Aile Arasında anısı

    Gülse Birsel, Aile Arası filmiyle ilgili bir paylaşımda buldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 12:14
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 12:33
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    Gülse Birsel'in Aile Arasında anısı

    Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Aile Arası filmiyle ilgili bir gerçeği itiraf etti.

    GERÇEK PARKASINDAN ÇIKTI

    Oyuncu, 2017 yılında vizyona giren komedi filminin bazı sahnelerinin Silivri'de çekildiğini açıkladı. Havaların soğumasıyla parkasını dolabından çıkaran Birsel, bir sürprizle karşılaştı. Yıllar sonra giydiği parkasının cebinden Aile Arasında setinde çekilen bir fotoğrafı buldu. Ünlü oyuncu, fotoğrafın hikayesini sevenleriyle paylaştı;

    "ADANA'DA DEĞİL"

    "2017 Ekim. Silivri’de Aile Arasında düğün sahneleri çekimi ve feci soğuk bir gece. (Evet, düğün sahnelerini Adana’da değil Silivri’de bir evde çekmiştik.) Dün yıllar sonra aynı parkayı giyip elimi cebime atınca bu fotoğrafı buldum. (Polaroid makina Derya’nındı ve fotoğrafları kimseye vermiyordu. Muhtemelen çalmışım ben bunu.)”

    Gülse Birsel in Aile Arasında anısı #1

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