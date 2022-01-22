Gülse Birsel'in şaşırtan elektrik faturası

Oyuncu Gülse Birsel, 3+1 evi için gelen 2 bin 550 liralık elektrik faturasına sosyal medyadan isyan etti.

Elektrik ve doğalgaza yapılan peş peşe zamlar ülke gündeminde...

Evlere gelen faturalar ünlü isimleri de çileden çıkarmaya başladı.

Dizi senaristi olan ve oyunculık yapan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından elektrik faturasını paylaşarak duruma tepki gösterdi.

2 BİN 550 LİRA ELEKTRİK FATURASI GELDİ

2 bin 550 lira değerindeki fatura ise görenleri hayrete düşürdü.

"KİRA TADINDA FATURA"

3+1 evde yaşadığını belirten Gülse Birsel, paylaşıma "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası." notunu düştü.

"ODAMDAKİ ISITICIYA O KADAR KÖTÜ BAKIYORUM Kİ..."

Birsel, kullanıcılardan gelen yorumlar üzerine bir paylaşım daha yaparak bu kez "Coin madenciliği yapmıyorum. Ev 1000 metrekare değil. Çalışma odam soğuk oluyor orada bir elektrikli ısıtıcı var şu an o kadar kötü bakıyorum ki kendisine..." ifadelerine yer verdi.