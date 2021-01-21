Gülşen 20 bavulla İspanya'ya döndü

Bir aydır işleri için Türkiye'de olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, oğulları Azur Benan'ın okulu açılınca İspanya'ya geri döndü.

Artık Türkiye'de yaşamayan ünlü şarkıcı Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu, İspanya'nın kuzeyindeki Katalonya'nın kıyı bölgesi Costa Brava'da 4 milyon dolara (30 milyon TL) 15 odalı, 3 katlı bir ev satın almıştı.

Bir aydır işleri için İstanbul'da olan Gülşen, önceki gün oğlu Azur'un okulu açılınca tekrar İspanya'ya döndü.

20 BAVULLA DÖNDÜ

Zorlu Center’'daki iki dairesini boşaltıp kiraya veren Gülşen, Türkiye'de otelde kaldı. Eşyalarını depoya kaldırdı. Kalanları da 20 bavulla yanında götürdü.

EV DEKORASYONU İÇİN 1.5 MİLYON TL ÖDEDİ

44 yaşındaki Gülşen'in İspanya'daki yeni evinin dekorasoynu için de 1.5 milyon TL'ye yakın para harcadığı söyleniyor. Gülşen ve aranjör Ozan Çolakoğlu, 2016 yılında Barselona’da nikâh masasına oturmuştu.