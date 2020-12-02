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    Gülşen Bubikoğlu'ndan sağlıklı günler temennisi

    Türk sinemasının en güzel ismi denince ilk sırada akıllara gelen Gülşen Bubikoğlu, evinden bir kare yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 07:39
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 09:03
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    Gülşen Bubikoğlu'ndan sağlıklı günler temennisi

    Koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkmayan Yeşilçam'ın unutulmayan ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için fotoğraf paylaştı.

    "BİRAZ OKSİJEN BİRAZ KARANTİNA"

    Yıllardır setlerden uzak olan Gülşen Bubikoğlu, hayranları için paylaştığı fotoğrafın altına ‘’Balkonda biraz güneşlenme biraz oksijen, biraz karantina. En kısa zamanda sağlıklı günlere dönmek temennisiyle’’ notunu düştü.

    Gülşen Bubikoğlu ndan sağlıklı günler temennisi #1

    Gülşen Bubikoğlu ndan sağlıklı günler temennisi #2

    Gülşen Bubikoğlu ndan sağlıklı günler temennisi #3

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