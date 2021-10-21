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Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıktı

Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıktı

Aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik süren Gülşen, şimdi ise İstanbul’da bulunan bir otelde sahne aldı.