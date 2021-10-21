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    Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıktı

    Aranjör eşi Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik süren Gülşen, şimdi ise İstanbul’da bulunan bir otelde sahne aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 10:48
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    Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıktı

    Sahnede giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, son dönemde adeta konserden konsere koşuyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Ankara’da konser veren Gülşen, cesur sahne kostümüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Gülşen şimdi ise İstanbul’da bulunan bir otelde hayranlarıyla buluştu.

    DERİN YIRTMAÇLI ELBİSE GİYDİ

    Gülşen, yine iddialı sahne kostümüyle de gözleri kamaştırdı. Derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Gülşen, cesur tarzını sosyal medya sayfasından paylaştı. Gülşen’in bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

    Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıktı #1

    Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıktı #2

    Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıktı #3Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle sahneye çıktı #4

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