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    Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı

    Tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen yine çok cesur bir kıyafet tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 08:02
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    Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı

    Pandemideki yasakların kalkmasıyla neredeyse her gün konser veren Gülşen, Ankara sahnesinde tercih ettiği kıyafetle yine dikkatleri üzerine çekti.

    Konserden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan ünlü şarkıcıya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

    PÜSKÜLLÜ VE YIRTMAÇLI

    İddialı tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen'in sahne kıyafeti yine çok cesurdu. Dekolteli, mor püsküllü elibsesi ve file çoraplarıyla göz kamaştıran Gülşen yine kendinden konuşturmayı başardı.

    "AİLELER İZLİYOR"

    Hadise, Gülşen ve Hande Yener gibi ünlü isimlerin kıyafetleri bir süredir tartışılıyor. Son olarak İzzet Yıldızhan konuya dair "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" deyince ortalık karıştı.

    Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı #1

    Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı #2

    Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı #3

    Gülşen, derin yırtmaçlı elbisesiyle şov yaptı #4


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