Dolar
6.858
0.2279%
Euro
7.7078
-0.0544%
Altın
1720.28
-0.3579%
Borsa
111058.8
0.1073%
G. Altın
379.131
-0.3081%
Bitcoin
65155.59
-0.0336%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Gülşen, sütyenle ev süpürdü

    Ünlü şarkıcı Gülşen, evini süpürürken videosunu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2020 - 15:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gülşen, sütyenle ev süpürdü

    Ünlü popçu Gülşen, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası İngiltere'deki evini kapatıp Türkiye'ye dönmüştü.

    sosyal medyada aktif olan Gülşen'den yeni video geldi. Ünlü şarkıcı, bu defa ev süpürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    "SABAHA KADAR"

    Sütyenle iş yapan Gülşen, elektrikli süpürge paylaşımına  “Sabaha kadar süpüreceğim.” yazdı.

    Eşi Ozan Çolakoğlu, verdiği bir röportajda "Gülşen hem işte hem de ev işlerinde çok iyi" demişti.

    Gülşen, sütyenle ev süpürdü VİDEO

    Görüş Bildir