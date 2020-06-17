Ünlü şarkıcı Gülşen, evini süpürürken videosunu paylaştı.

Ünlü popçu Gülşen, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası İngiltere'deki evini kapatıp Türkiye'ye dönmüştü.

sosyal medyada aktif olan Gülşen'den yeni video geldi. Ünlü şarkıcı, bu defa ev süpürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"SABAHA KADAR"

Sütyenle iş yapan Gülşen, elektrikli süpürge paylaşımına “Sabaha kadar süpüreceğim.” yazdı.

Eşi Ozan Çolakoğlu, verdiği bir röportajda "Gülşen hem işte hem de ev işlerinde çok iyi" demişti.

Gülşen, sütyenle ev süpürdü VİDEO