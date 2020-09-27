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    Gülşen fotoğrafını sansürledi

    Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan şarkıcı, açılan göğsünü kapatmak için papatya emojisi kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2020 - 10:56
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 10:56
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    Gülşen fotoğrafını sansürledi

    Instagram hesabını aktif kullanan şarkıcılardan Gülşen’in son paylaşımı, hayranlarını heyecanlandırdı.

    Beyaz bir takım giyen şarkıcı, cüretkâr pozuyla dikkatleri çekti.

    YİNE ÇOK KONUŞULDU

    Açılan göğsüne papatya emojisi koyan Gülşen, yine çok konuşuldu. Şarkıcının fotoğrafı binlerce kez paylaşılırken, beğeni yağmuruna tutuldu.

    Gülşen fotoğrafını sansürledi #1

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