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    Gülşen'in karantina elbisesi

    Aylardır evinde karantinada olan Gülşen, can sıkıntısından elbise tasarlamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 09:51
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    Gülşen'in karantina elbisesi

    Sahnede giydiği cesur sahne kıyafetleriyle sürekli gündeme gelen Gülşen, karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor.

    Eşi Ozan Çolakoğlu ve oğluyla birlikte karantina günlerini geçiren Gülşen, şarkı yazmaktan sıkıldı, kendini elbise tasarımına verdi.

    KENDİ TASARLADI

    Gülşen’in hesabından yaptığı son paylaşım, onun ihtişamlı sahne kostümlerini hatırlayan takipçilerini şaşırttı.

    ERKEK GÖMLEĞİNDEN YAPTI

    Üzerine ‘Ben yaptım’ notunu düştüğü erkek gömleğinden yaptığı bir kıyafet ile selfie çeken Gülşen, bu cesur kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

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