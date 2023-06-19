Gülşen, kırmızı transparan elbisesiyle büyüledi İddialı tasarımlar giymeyi seven şarkıcı Gülşen, bu kez tamamen transparan bir elbise giydi.

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Sahne aldığı konserlerde tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, geçtiğimiz gün verdiği bir konserde giydiği kırmızı transparan elbisesiyle gündem oldu. Bel bölgesini açıkta bırakan elbisesiyle büyük beğeni toplayan popçu Gülşen'in tarzına adeta beğeni ve yorum yağdı.

İstanbul'daki bir eğlence mekanında konser veren Gülşen, sahnede giydiği kıyafetle olay oldu.

'O nasıl bir vedaydı öyle?'

Ünlü şarkıcının, 'O nasıl bir vedaydı öyle?' yazdığı 7 fotoğraflık seri paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

“Patates filesi”

Fotoğraflarına yorum yağan Gülşen’in kıyafetini bazı kullanıcılar patates filesine benzetti.