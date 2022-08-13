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    Gülşen, konserinde LGBT bayrağı açtı

    Gülşen, konserinde LGBT bayrağı açtı

    Ünlü şarkıcı Gülşen, sahnede LGBT bayrağı açtı. Seyircilerin de bayrak açması sonucu konseri izleyemeyenler tepki gösterince kavga çıktı. Gülşen, "LGBT bayrağından rahatsız olan arkaya gitsin" dedi.
    • 13.08.2022 - 02:46
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 02:48
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    Ünlü şarkıcı Gülşen, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında konser verdi.

    46 yaşındaki Gülşen, sahnede LGBT bayrağı açtı.

    Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." dedi.

    Seyirciler de LGBT bayrağı açtı

    Yaşanan bu durumun ardından seyirciler arasında da LGBT bayrağı açanlar oldu.

    Kavga çıktı

    Arkadaki seyirciler ise havada sallanan bayraklar nedeniyle konseri izleyemediklerini söyleyince kavga çıktı.

    "Rahatsız olan arkaya gitsin"

    Kavgayı gören Gülşen araya girerek, "LGBT bayrağından rahatsız olan arkaya gitsin." dedi.

    Gülşen, konserinde LGBT bayrağı açtı

    Seyirciler konseri terk etti

    Rahatsız olan dinleyiciler, Gülşen'in bu hareketinden sonra konser alanını terk etmeye başladı.

    Tepkiler geldi

    Gülşen'in LGBT bayrağı açtığı görüntüler sosyal medyada yayılırken kullanıcılardan tepki geldi.

    Gülşen, konserinde LGBT bayrağı açtı #1

    Gülşen, konserinde LGBT bayrağı açtı #2

    Gülşen, konserinde LGBT bayrağı açtı #3


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