Gülşen, memleketi Ordu'da fındık tarlasına girdi İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tepkilerin odağında olan Gülşen, seçim sonuçlarına göre Türkiye'ye dönmeyi bekledi. Sonuçlar beklediği gibi olmayan şarkıcı, yaşananları unutturmak için soluğu memleketinde aldı.

ensonhaber.com İmam hatiplilere yönelik sözleriyle kamuoyunda tepkileri üzerine toplayan şarkıcı Gülşen, hakkında dava açılan ardından da tutuklanmış, kısa süre sonra kaldığı cezaevinden çıktı. Yurt dışı yasağının da kaldırılmasıyla soluğu İngiltere’nin başkenti Londra’da alan Gülşen, kısa süre önce yeniden konserlerine başladı. Aylar sonra dinleyicileriyle bir araya gelen şarkıcının avukatı, seçim öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye dönmek için seçim sonuçlarını bekledi Avukatın, “Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek." ifadeleri, seçim sonrası yeniden gündeme geldi. Söylendiği gibi ise Gülşen, henüz ülkeyi terk etmedi. Aksine yaşananları ve söylenenleri unutturmaya çalışan şarkıcı, memleketi Ordu'ya gitti. Fındık bahçesine girdi Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Gülşen, son olarak fındık bahçesinde poz verdi. Başına yemeni bağlayıp fındık topladığı kareyi takipçileriyle paylaşan Gülşen'in fotoğrafı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.