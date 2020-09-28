Gülşen, noterden çıkmıyor

Pandemi döneminde bile boş durmayan Gülşen, yeni projesi için notere gitti.

Başarılı şarkıcı Gülşen, önceki gün Bebek’te bir notere girerken görüntülendi.

"YENİ BİR PROJE VAR"

Yeni bir proje için notere geldiğini belirten ünlü şarkıcı, “Çok acelem var. Noterin açılmasını bekliyorum. Yeni bir anlaşma var. Onunla ilgili imza vereceğim. Tam detayı söylemeyeyim ama dijital ortamda yapılacak bir işle alakalı” dedi.

"İNSAN ÖNCE SORAR"

YouTube için özel bir proje hazırlığında olduğu öğrenilen Gülşen, geçtiğimiz günlerde hastane çıkışı muhabirlerle yaşadığı gerginlik hakkında da konuştu. Ünlü şarkıcı, “İnsan önce bir sorar, direkt ‘geçmiş olsun’ deyince gerildim. Koronavirüse yakalanmadık. Çok şükür Allah’a, gayet sağlıklıyız. İnşallah da kazasız belasız atlatırız bu süreci” dedi.