Gülşen: Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti Antalya'da sahneye çıkan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, 2.tur öncesi tarafını resmen ilan etti.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sahneye Gülşen Çolakoğlu'nu çıkardı.

İmam hatip okuyanları sapıklıkla suçlayan ve ülkenin gündemine oturan Gülşen, yargılandığı davada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması da geri bırakıldı.

Yargılama sürecinde uzun süre ortalıkta gözükmeyen şarkıcı, yurt dışı yasağının kalkmasıyla sahnelere geri döndü.

Rengini belli etti

İzmir konserinde kalp işareti yaparak oyunun rengini belli eden şarkıcı, Antalya konserinde de "Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli.. Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti. Ne Mutlu Türküm Diyene" diyerek izleyicilere seslendi.

Erdoğan kazanırsa gidecek

Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isteyen Gülşen hakkında bir iddia daha ortaya atıldı.

Gülşen, seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması halinde ülkeyi terk etmeyi planlıyor. Oğluyla geçen ay kısa bir İspanya turu yapan Gülşen'in bölgede ev baktığı öğrenildi.