Gülşen, soluğu yine İspanya'da aldı

Koronavirüs çıktığından beri Türkiye ile İspanya arasında gidip gelen Gülşen, önceki gün yine İstanbul'u bir süreliğine terk etti.

Bir süredir eşi Ozan Çolakoğlu ile arasının bozuk olduğu konuşulan ünlü sanatçı Gülşen, Türkiye'deki işlerini hallettikten sonra oğlu Azur'la çok sevdiği Barcelona'ya geri döndü.

AZUR YENİ OKULUNDA

Aylık kirası 4.500 euro alan deniz manzaralı bir daireye yıllık 50 bin euro yani yaklaşık 438 bin TL'ye kiralayan Gülşen, oğlunu da buradaki bir kreşe yazdırdı.

İKİ DİL ÖĞRENİYOR

Böylece 2019 yılında Londra'nın Kensington bölgesindeki bir kreşe gidip İngilizce'sini ilerleten minik Azur, henüz 4 yaşında olmasına rağmen de İspanyolca'yı da çok iyi derecede konuşmayı öğrenecek.