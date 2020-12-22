Gülşen Türkiye'ye döndü

İş için Türkiye'ye dönen Gülşen, yılbaşı için bir TV kanalıyla anlaştığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Gülşen, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Aylar sonra Türkiye'ye dönen Gülşen'in giyim tarzı dikkat çekti.

Kahve alıp AVM’de turlayan Gülşen, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÜLKEMİZE BUGÜN DÖNDÜM"

Şarkıcı, "Ülkemize bugün döndüm. Uzun zamandır yurt dışındaydım. Albüm çalışması devam ediyor. Bunun yanı sıra iki tane farklı proje çalışması var, onları tamamlayacağız.

İŞ İÇİN GELDİ

Hem de yılbaşı akşamı bir TV kanalında program yapacağım. Onun çalışmalarını sürdürüyoruz." diye konuştu.