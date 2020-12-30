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    Gülşen, Türkiye'ye gelince otelde kalıyor

    İstanbul'daki evlerini boşaltıp İspanya'ya yerleşen Gülşen, Türkiye'ye gelince otele yerleşiyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 09:11
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 10:02
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    Gülşen, Türkiye'ye gelince otelde kalıyor

    Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, oğulları Azur’un eğitimi için Barselona’ya yerleşmişti. Geçen yıl Costa Brava’dan 4 milyon liraya ev alan çift, artık sadece iş için Türkiye'ye geliyor.

    SADECE İŞ İÇİN GELİYORLAR

    Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi. Bir çekime katılmak için İstanbul’a gelen aile, Zorlu Center’daki 165 metrekarelik dairelerini kiraya verdikleri için otele yerleşti.

    KİRASI 22 BİN TL

    İstanbul'daki evlerini boşaltan ve 22 bin TL karşılığında kiraya veren aile, İstanbul’da kalacakları süre boyunca otelde konaklayacak.

    Gülşen, Türkiye ye gelince otelde kalıyor #1

    Gülşen, Türkiye ye gelince otelde kalıyor #2

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