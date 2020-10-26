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    Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Barselona'ya yerleşti

    Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya ev alan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, yeni evlerine yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 13:12
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 13:26
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    Gülşen ve Ozan Çolakoğlu Barselona'ya yerleşti

    2016 yılında Barselona’da nikah masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya’da olacak. Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu.

    EVLERİNE STÜDYO YAPTIRDILAR

    Hürriyet'in haberine göre; Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya’daki yeni yuvalarına yerleşti.

    AZUR BENAN'IN EĞİTİMİ İÇİN BARSELONA'YA YERLEŞTİLER

    Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan’ın eğitimi için bu kararı aldıkları öğrenildi. Zorlu Center’daki rezidanslarını da olduğu gibi tutan aile, işleri oldukça İstanbul’a gelmeyi planlıyor.

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