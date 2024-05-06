Gülşen'den Eurovision açıklaması geldi Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, Eurovision Şarkı Yarışması'yla ilgili konuşarak Türkiye'ye olan sevgisinden bahsetti.

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Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, konserlerine de devam ediyor.

Son olarak Kıbrıslı hayranlarının karşısına çıkan Gülşen, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni şarkısının 17 Mayıs'ta dinleyici ile buluşacağını söyleyen Gülşen, Eurovision Şarkı Yarışması'yla ilgili de konuştu.

Gülşen'in Türkiye sevgisi

2003 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Sertab Erener’in, bu yılki organizasyonda konuk olarak sahneye çıkacağı hatırlatılan Gülşen, “Sertab’ın şarkısı harikaydı. Hala dinledikçe heyecanlanıyorum.

Tekrar böyle bir şey gündeme gelirse ülkem için yapamayacağım hiçbir şey yok. Bu sadece şarkı söylemek değil. Ülkemi çok seviyorum. Bizim ülkemiz gibisi dünyada yok." ifadelerini kullandı.