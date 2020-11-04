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    Gülşen'den İzmir depremi paylaşımı

    Gülşen, İzmir'de yaşanan depremle ilgili bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 09:22
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    Gülşen'den İzmir depremi paylaşımı

    İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu.

    Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi. Yaralanan 1035 kişiden 898'i taburcu edilirken, 137 vatandaşın tedavisi devam ediyor.

    Gelişmleri yakından takip eden ünlü şarkıcı Gülşen, İzmir'de yaşanan deprem sonrası insaların ölüme neden olan kötü binalara tepki gösterdi.

    "DEVLET GÖREVLİLERİ NEREDE?"

    Ünlü şarkıcı Gülşen sosyal medya hesabından ”Kumdan evlerle hayatı zindana yuvaları mezara çevirenlerden bunun hesabını soracağız diyecek olan devlet yetkilisi nerdesin?

    "İÇİMİZ KAN AĞLIYOR"

    İçimiz kan ağlıyor, bu ülkenin insanının sahipsiz değersiz olmadığını katillerin cezalandırılacağını bilmek başta evladını anasını babasını kaybedenlerin sonra da hepimizin hakkı” yazdı.

    Gülşen den İzmir depremi paylaşımı #1

    Gülşen den İzmir depremi paylaşımı #2

    Gülşen den İzmir depremi paylaşımı #3

    Gülşen den İzmir depremi paylaşımı #4

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