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Sahnedeki cesur tarzıyla her zaman gündem olan Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden Gülşen, yaz aylarında yoğun bir konser maratonuna gireceğini dile getirdi.

TATİL PLANI

Yaz planından bahseden Gülşen, "Tatilimi Türkiye'de yapacağım. Dünyayı gezmek tabii ki çok güzel ama nereye gidersem gideyim bu ülke kadar keyif aldığım hiçbir yer yok. Tatilde zaten bana aşırı lüks olması iyi gelmiyor. Önemli olan tatil dediğin durumda rahat hissedebilmek. Günlerce aynı kıyafetle, bir şey düşünmeden, istediğim zaman denize girebildiğim bir tatil, bana dünyanın en keyifli durumu gibi geliyor." yanıtını verdi.

"ARTIK ANLAMIYORUM"

Bodrum'da bu yaz lahmacunun 2 bin 500 TL olduğunu duyan ünlü şarkıcı, bunun hakkında düşüncesini de dile getirdi: "Bu kadar pahalı harcamalara acıyorum. Tabii ki herkes emeğinin hakkını almalı ama artık ben zaten pahalı mı yoksa ucuz mu olayını anlamamaya başladım."