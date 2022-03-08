Gülşen'e Merve Boluğur'dan destek geldi

Konserinde seyircisinin kucağına oturan Gülşen'e ilk destek Merve Boluğur'dan geldi.

Son verdiği konserde sadece giydiği kıyafetle konuşulacağı sanılan Gülşen, yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirdi.

Konserde bir ara sahneden inip seyircinin arasına karışan Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği sırada bir seyircinin kucağına oturdu. Seyirci de Gülşen'in poposuna şaplak attı.

Bu anlar sosyal medyada gündeme gelip Gülşen'e eleştiri yağdı. Merve Boluğur ise Gülşen'e destek verdi.

"SEVİYORUM BÖYLE KADINLARI"

Kendisi de iddialı pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü oyuncu o anları paylaşıp "Cesaretle kendi olan kadınlar, dışarıya kulak tıkayanları seviyorum" dedi.

Gülşen, seyircinin kucağına oturdu - VİDEO