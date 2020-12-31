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    Gülşen'in alışveriş stili

    İş için Türkiye'ye gelen Gülşen, alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 10:53
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    Gülşen'in alışveriş stili

    Gülşen, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi. Kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı, yine stiliyle dikkatleri üzerine çevirdi.

    TARZIYLA ŞAŞIRTTI

    Üstünde kürkü, ayağında terlikleriyle mağazaları dolaşan Gülşen, siyah maske ve güneş gözlüğüyle yüzünü kamufle etmesine rağmen muhabirler tarafından tanındı.

    "İYİ SENELER"

    Sorulara yanıt vermeyen ünlü popçu, “İyi seneler” demekle yetindi.

    Gülşen in alışveriş stili #1

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