Gülşen'in duası: "Allah beni başınızdan eksik etmesin" Londra'ya yerleşen ve sadece para kazanmak için Türkiye'ye gelen ünlü şarkıcı Gülşen, ınstagram hesabından yaptığı son paylaşımla olay oldu.

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Sahne kıyafetleriyle sık sık gündem olan 47 yaşındaki şarkıcı Gülşen, magazin gündeminden düşmüyor.

En son eşi Ozan Çolakoğlu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı, şimdi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşuldu.

Sahnede Gülşen kolajı

Her yaptığı olay olan Gülşen, aktif olduğu Instagram'dan sahneden karelerinin olduğu kolaj bir fotoğraf yayınladı.

"Allah beni başınızdan eksik etmesin"

Ünlü şarkıcı yayınladığı kareye şu notu düştü: "Allah beni başınızdan eksik etmesin"

Gülşen'in paylaşımı yine sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçileri beğeni yağdırsa da ünlü şarkıcıyı eleştiren de çok oldu.

Şarkıcı Gülşen, aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile Haziran 2016'da nikah masasına oturmuş, Ocak 2017'de Azur Benan'ın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Ünlü şarkıcı, oğlunu yurt dışında okutuyor.