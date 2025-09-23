Gülseren Ceylan’dan gündem olan paylaşım! Estetik öncesi kombinini paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Ali Erbil ile nikah masasına oturan Gülseren Ceylan, uzun zamandır kullanmadığı sosyal medyaya evlendikten sonra dönüş yaptı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Ceylan, bu kez estetik operasyon öncesinde yaptığı kombini paylaştı. Yayınladığı video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

ESTETİK OPERASYONDAN ÖNCE

Gülseren Ceylan, fenomenler gibi kombin yaparak dikkat çekti. Estetik operasyon olacağını dile getiren Ceylan, yaptığı kombinle dikkatleri üzerine çekerken eşi Erbil'in de kombinini paylaştı. Ünlü çift, estetik operasyon olmadan önce birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

Bir kez daha evlenen Erbil, canlı yayın açarak yeni eşi Gülseren Ceylan'a sitem etmişti. Ünlü şovmen, "Hanımefendi, evlendik ya, evlendiğimizden bu güne 2,5 hafta geçti. 25 tane tepsi alınır mı mutfağa? Tepsi ya tepsi, kahve için ayrı tepsi, çay için ayrı tepsi, neskafe için ayrı tepsi, sütlü kahve için ayrı tepsi, akşam ayrı tepsi, sabah ayrı tepsi." diyerek sitem etti.