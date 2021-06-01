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    Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan aşkından ilk görüntü

    'Gönül Dağı' dizisinin başrol oyuncusu 26 yaşındaki Gülsim Ali İlhan ile kendisinden 22 yaş büyük olan meslektaşı Durul Bazan’ın beraber çekilen ilk görüntüsü ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 15:19
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    Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan aşkından ilk görüntü

    'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle ünlenen Gülsim Ali İlhan'ın, kendisi gibi oyuncu olan Durul Bazan ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu.

    Son olarak 'Gönül Dağı' dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren İlhan ile meslektaşı Bazan'ın, ilişkilerini sessiz sedasız yaşamayı tercih ettiği belirtilmişti. Aralarında 22 yaş fark olan Durul Bazan ile Gülsim İlhan'ın geçtiğimiz yaz beraber çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

    DONDURMACIDA GÖRÜNTÜLENDİLER

    Oyuncu çift, birlikte bir dondurmacıdan alışveriş yaparken görülüyor. Durul Bazan kasada ödemeyi yaparken, Gülsim Ali İlhan ise ileride sevgilisini bekliyor.

    Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan aşkından ilk görüntü #1

    Gülsim Ali İlhan ile Durul Bazan aşkından ilk görüntü #2

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