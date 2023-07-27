Günay Musayeva evleniyor

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Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Oğuz karakteri ile hafızalara kazınan Tolga Karel'in büyük oğlunun annesi eski eşi model Günay Musayeva, önceki akşam Cihangir sokaklarında yürürken objektiflere yakalandı.
"Yakında evleniyorum"
Keyifli halleriyle dikkat çeken Musayeva, “Yakında evleniyorum. Evlenme teklifi aldım. Mutlaka çekersiniz. İsmi David” cevabını verdi.
Sokakta bağırdı
Ünlü manken sokakta biraz yürüdükten sonra dönüp “Evleniyorum” diye bağırdı.
Musayeva, ilk evliliğini Tolga Karel ile yapıp 4 yılın ardından 2015’te boşanmıştı.