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    Günay Musayeva'dan plaj pozu

    Tolga Karel ile 2011–2015 yılları arasında evli kalan Azeri asıllı model Günay Musayeva, tatil pozuyla olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 08:12
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 09:01
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    Günay Musayeva'dan plaj pozu

    Azeri asıllı model Günay Musayeva, 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle şöhreti yakalayan Tolga Karel ile 4 yıl evli kalmış ve bu birliktelikten Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

    Havluyla üzerini örttü

    Musayeva şu sıralar yazın tadını çıkarıyor. Son olarak plajda çıplak şekilde boy gösterip üstünü de bir havluyla kapatan ünlü model olay oldu.

    Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Musayeva, iskelede verdiği iddialı pozlarla adından söz ettirdi.

    Günay Musayeva dan plaj pozu #1

    "10 yıldır çocuğunu görmüyor"

    Güzel model eski eşiyle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Günay Musayeva "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda" cevabını vermişti.

    Günay Musayeva dan plaj pozu #2

    Günay Musayeva dan plaj pozu #3

    Günay Musayeva dan plaj pozu #4


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