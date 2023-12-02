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Son zamanların en çok konuşulan ismi Nurgül Yeşilçay...
Gündemden düşmeyen Yeşilçay, Berfu Yenenler'in Youtube programına katıldı.
Burada kendisine dair önemli açıklamalar yapan Yeşilçay, sosyal medyanın ise en aktif ismi arasında yer alıyor.
Eğlenceli anlarını yayınlayan Nurgül Yeşilçay, bu defa ise nazara geldiğini söyledi.
Gündem nazar getirdi
Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolar ve iddialı fotoğraflarla ses getiren Nurgül Yeşilçay gözünde problem olduğunu söyledi. Oyuncu, “Akmaya başladı. Alerji sanırım. Kesin nazardır” diye konuştu
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