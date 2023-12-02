Gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay, nazara geldi! "Akmaya başladı..." Son zamanlarda gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay, nazara geldiğini açıkladı. Yeşilçay, "Akmaya başladı. Alerji sanırım. Kesin nazardır” diye konuştu

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Son zamanların en çok konuşulan ismi Nurgül Yeşilçay...

Gündemden düşmeyen Yeşilçay, Berfu Yenenler'in Youtube programına katıldı.

Burada kendisine dair önemli açıklamalar yapan Yeşilçay, sosyal medyanın ise en aktif ismi arasında yer alıyor.

Eğlenceli anlarını yayınlayan Nurgül Yeşilçay, bu defa ise nazara geldiğini söyledi.

Gündem nazar getirdi

Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolar ve iddialı fotoğraflarla ses getiren Nurgül Yeşilçay gözünde problem olduğunu söyledi. Oyuncu, “Akmaya başladı. Alerji sanırım. Kesin nazardır” diye konuştu