Günel Zeynalov'ya Reza'yı sordular

Şarkıcı Günel'e kendisine eski nişanlısı Reza Zarrab'la ilgili soru soruldu.

Reza Zarrab'ın eski nişanlısı Azeri kızı olarak bilinen Günel Zeynalova, evlilik hazırlıkları yaparken bir anda terk edilmişti. Reza Zarrab'ın, Ebru Gündeş ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

EBRU İÇİN TERK EDİLMİŞTİ

Zaman zaman bu konuyla gündeme gelen Günel Zeynalova, "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti." demişti.

"DEDİKODULARI BOŞVERİN"

Azeri kızı Günel, sosyal medyada hayranlarıyla soru-cevap yaptı. Günel Zeynalova, kendisine gelen Reza Zarrab ile ilgili soruya kısa bir yanıt verdi. "Abla Reza Bey ile senin resimlerin hâlâ telefonunda duruyor mu? Seren Serengil öyle diyordu." sorusuna ünlü şarkıcı "Müzik konuşalım, boşverin o dedikoduları." yanıtını verdi.