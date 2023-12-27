Güney Kore şokta! Oscar ödüllü Lee Sun-kyun ölü bulundu Güney Kore polisi yaptığı açıklamada, Oscar ödüllü "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Güney Kore halkını şoke eden bir ölüm yaşandı...

Güney Kore polisi, Oscar ödüllü "Parazit" filminin aktörü Lee Sun-kyun'un park halindeki aracında ölü bulunduğunu açıkladı.

Güney Kore'nin haber ajansı Jonhap ise park halindeki bir araçta cansız bedeni bulunan Lee Sun-kyun'un ölümünün şüpheli olduğunu söyledi.

Lee Sun-kyun, Güney Kore’ye En İyi Film Oscar’ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı.

Uyuşturucudan soruşturma açıldı

Lee Sun-kyun’un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğu da aktarılıyor.

Lee hakkında, esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullanmak suçlamaları ile soruşturma yürütülüyordu.

48 yaşındaki Lee’nin, hafta sonu 19 saat boyunca ifade verdiği kaydedildi. Polisin Lee’nin evinde bir not bulduğu da aktarıldı.