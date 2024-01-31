Gupse Özay, eşi Barış Arduç'un öpüşmesini beğenen Bülent Ersoy hakkında konuştu Magazin camiasının en imrenilen çiftlerinden biri olan Barış Arduç ve Gupse Özay, katılıkları galada samimi açıklamalarda bulundu.

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'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay, magazin dünyasının örnek çiftlerinden.

Jan Asya doğdu

Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı.

Bugün ünlü çift, bir filmin galasına katıldı. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran ünlü çift, kameralar karşısında da şakalaşmayı ihmal etmedi.

"Öv beni"

Gazeteciler ünlü çiftin aşkından bahsederken Gupse Özay, "Öv beni hayatım" diyerek eşiyle şakalaştı. Ayrıca Barış Aruç'un eşine aşk dolu bakışları da sosyal medyada gündem oldu.

"Beni aradı"

Magazin gündeminde yer alan Bülent Ersoy'un 'Barış Arduç' övgüleri de soruldu. "Beni aramıştı, konuştuk. çok tatlı bir kadın ona da selamlar" diyen eşi Gupse Özay'dan yanıt geldi.

"Onun bir öpüşü var!"

Ersoy, "Onun bir öpüşü var! Allah'ım, o kadar güzel öpebilen bir adam olamaz. Bakışlarıyla etkileyici bir şekilde yaklaşıyor, hemen yapışmıyor. Gözlerinin içine bakıyor, ardından vantuzluyor!" şeklinde konuştu.