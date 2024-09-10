Haber Merkezi
'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay, iki yıl önce kızları Jan Asya'ya kavuşmuşlardı.
İki yaşına giren kızları için doğum günü partisi organize eden ünlü çiftin, "İyi ki doğdun Janiko" diyerek şarkı söylediği anlar objektiflere yansıdı.
ANNESİNE BENZETTİLER
Doğum günü pastası çok beğenilen minik Jan Asya'nın, annesi Gupse Özay'a benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
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