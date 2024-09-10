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Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları 2 yaşına girdi! Doğum günü karelerine yorum yağdı

Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları 2 yaşına girdi! Doğum günü karelerine yorum yağdı Ekranların iki ünlü ismi Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızları Jan Asya 2 yaşına bastı.