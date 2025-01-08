Gupse Özay ile Barış Arduç'un yeni yatırımı! Oturdukları evi 2 milyon dolara satın aldılar

Haber Merkezi
2014 yılında birlikte rol aldıkları "Deliha" filminin setinde tanışan, sette başlayan ilişkilerini 2020 yılında nikâh masasına taşıyarak evlilikle taçlandıran iki ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç, 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüşlerdi.
KİRACI OLDUKLARI EVİ SATIN ALDILAR
Özel hayatlarında uyumu yakalayan ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Arduç ve Özay, uzun süredir oturdukları evi satın alarak yeni bir yatırım yaptılar.
Ünlü çift, oturdukları evi 2 milyon dolara satın aldı.
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