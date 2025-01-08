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Gupse Özay ile Barış Arduç'un yeni yatırımı! Oturdukları evi 2 milyon dolara satın aldılar

Gupse Özay ile Barış Arduç'un yeni yatırımı! Oturdukları evi 2 milyon dolara satın aldılar Ekranların sevilen isimlerinden Gupse Özay ile Barış Arduç oturdukları evi satın aldılar. Ünlü çift yeni sahipleri oldukları eve 2 milyon dolar ödediler.